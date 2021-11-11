Mauricio Lemos, Süper Lig'e geri dönüyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllığına Beerschot'a kiraladığı Mauricio Lemos'un sezon sonunu beklemeden devre arasında geri döneceği iddia edildi. Belçika ekibinde kadroya giremeyen Mauricio Lemos, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in gündemine geldi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Mauricio Lemos, Süper Lig'e geri dönüyor!
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11 Kasım 2021 09:34
Fenerbahçe'de Mauricio Lemos'la ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin sezon başında Beerschot'a 1 yıllığına kiraladığı Mauricio Lemos'un devre arasında geri döneceği iddia edildi. Belçika ekibinde kadroya giremeyen ve sadece 1 maça çıkıp 38 dakika görev alabilen Uruguaylı savunmacı, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir'in transfer gündeminde.

BELÖZOĞLU TRANSFER EDİYOR

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde 'kefilim' diyerek Sarı-Lacivertlilere transferini gerçekleştirdiği Mauricio Lemos'u Başakşehir'e getiriyor. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 'Gençleşmemiz gerekiyor' diyen Emre Belözoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Alexandru Epureanu'nun yerine Mauricio Lemos'u transfer ediyor.

LEMOS DA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Mauricio Lemos'un transferinde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. Belçika liginde uzak ara son sırada yer alan Beerschot'ta kadroya giremeyen ve mutsuz olan Mauricio Lemos da İstanbul ekibinde forma giymeye sıcak bakıyor.

PİYASA DEĞERİ DÜŞÜYOR

Bu sezon Beerschot ile sadece 1 maça çıkabilen Mauricio Lemos, geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 10 karşılaşmada görev almıştı. 25 yaşındaki Uruguaylının 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunurken oyuncunun güncel piyasa değeri 750 bin euro.


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