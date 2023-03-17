Martinez'den Ronaldo sözleri

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.



Martinez, EURO 2024 Elemeleri'nde Liechtenstein ve Lüksemburg karşılaşmaları için kadroya dahil ettiği yıldız futbolcunun takım için çok önemli bir figür olduğunu söyledi.



Roberto Martinez, "Cristiano Ronaldo, bağlılığı çok fazla olan bir oyuncu. Bize tecrübe katabilir. Ayrıca takım için de çok önemli bir figür. Ben, Ronaldo'nun yaşıyla ilgilenmiyorum" şeklinde konuştu.



Kariyerine Al Nassr'da devam eden Ronaldo, Dünya Kupası sırasında Portekiz'in eski teknik direktörü Fernando Santos tarafından yedek bırakılımş ve bu karar tartışmalara neden olmuştu.



Portekiz, EURO 2024 Elemeleri'nde 23 Mart'ta Liechtenstein, 26 Mart'ta ise Lüksemburg ile karşılaşacak.





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