Marcus Bagley, 2021 NBA Draftı'na katılacak!

Arizona State Üniversitesi oyuncusu Marcus Bagley'nin, 2021 NBA Draftı'na katılmaya karar verdiği açıklandı.



Bagley'nin okula geri dönme olasılığını tamamen kapı dışı bırakmamak adına, hemen bir menajer tutmayacağı açıklandı.



ESPN NBA Draft sıralamasında 27'nci sırada yer alan Bagley, 12 maçta 10.8 sayı ve 6.2 ribaund ortalamaları yakalarken, %35 ile üçlük isabeti bulmuş attı ve KOVID-19 duraklamaları ile ayak bileği ve baldır sakatlıklarından ötürü sezonun büyük bir kısmını kaçırmıştı.



Sacramento Kings forması giyen Marvin Bagley III'ün küçük kardeşi olan Marcus, kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Bu sezon, diğer sezonlarda da olduğu gibi iniş çıkışlar yaşadım. Ancak bunun benim ve oyunum için çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bence takımlar sahanın her iki ucunda da çok yönlülüğümü biraz görmüş oldular. Guardları savunmakla kalmıyor, aynı zamanda boyalı alandaki uzunlara karşı fiziksel bir oyun da sergiliyordum. Ve hücum tarafında asıl pozisyonum olarak 4'ün dışında oynamıştım. Ancak doğal pozisyonumdayken, 2 veya 3 numarada neler yapabildiğimi de göstermiştim. Komple oyunumu takımlara göstermek için sabırsızlanıyorum."



