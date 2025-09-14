🔵Manchester City, Phil Foden ile derbide öne geçti. pic.twitter.com/aEjvxyyZnh



— Sporx (@sporx) September 14, 2025

🤯 Erling Haaland, inanılmaz bir gol kaçırdı! pic.twitter.com/zwgZd6LwHr



— Sporx (@sporx) September 14, 2025

İngiltere Premier Lig'in 4. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Manchester United'ı konuk etti. Manchester City, ezeli rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.Manchester City, 18. dakikada Phil Foden'ın kafa golüyle Manchester United karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, 53 ve 68. dakikalarda golcüsü Erling Haaland'ın attığı gollerle derbiyi 3-0 kazandı.Manchester City'nin yeni transferi Gianluigi Donnarumma, ilk maçına derbide çıktı. Manchester United'da kaleyi milli futbolcu Altay Bayındır korudu.Bu sonucun ardından Manchester City, ligde ikinci galibiyetini elde etti ve 6 puana yükseldi. Manchester United, 4 puanda kaldı.Manchester City, ligin bir sonraki haftasında Arsenal deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Chelsea'yi konuk edecek.