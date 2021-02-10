Manchester City, rekorla çeyrek finalde!

İngiltere FA Cup 5. Tur maçında Manchester City, deplasmanda Swansea'yi 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com
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Manchester City, rekorla çeyrek finalde!
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10 Şubat 2021 22:20
İngiltere'de FA Cup maçında Manchester City, deplasmanda Championship ekiplerinden Swansea ile karşılaştı. Liberty Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester City, 3-1'lik skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Walker, 47. dakikada Sterling ve 50. dakikada Hesys'tan geldi. Swansea'nin tek sayısını 77. dakikada Whittaker kaydetti.

Manchester City, bu sonuçla birlikte üst üste 15. maçını kazandı ve İngiltere'nin en üst liglerinde bir takımın yakaladığı en uzun seri rekorunu kırdı.



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