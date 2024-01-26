Manchester City'den West Ham'a transfer

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Manchester City'den orta saha oyuncusu Kalvin Phillips'i kiralık olarak kadrosuna kattı.West Ham United Kulübü, 28 yaşındaki İngiliz futbolcu Phillips'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.Leeds United'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Phillips, Temmuz 2022'de 45 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer oldu.Birer kez İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadığı Manchester ekibinde ilk 11'e girmekte zorlanan İngiliz milli oyuncu, iki sezonda 31 defa forma şansı buldu.