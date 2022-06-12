Manchester City, Bernardo Silva'nın bonservisini belirledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Portekizli oyuncusu Bernardo Silva'yı transfer etmek isteyen Barcelona'ya istediği bonservis ücretini iletti.



İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; geçen yıl Bernardo Silva'yı transfer etmek için girişimlerde bulunan Barcelona, Manchester City'nin 60 milyon sterlinlik isteğini karşılayamamış ve bu transferi gerçekleştirememişti. İspanyol devinin Bernardo Silva ısrarı bu yaz da sürerken Manchester City'nin Portekizli oyuncu için isteğini 80 milyon sterline yükselttiği ifade edildi.



Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in çok beğendiği Bernardo Silva için kulübün kaynak yaratma arayışında olduğu ve bu amaçla Frenkie de Jong'un Manchester United'a transferine sıcak baktığı ifade edilirken, de Jong transferinden gelmesi beklenen 70 milyon sterlinlik gelirin Silva için yeterli olmaması Barcelona'yı yeni arayışlara itti.



Manchester City ile 3 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen kulübün sözleşme uzatmayı planladığı Bernardo Silva, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda geleceğim hakkında konuşamam, Portekiz Milli Takımı ile kamptayım ve bütün odağım burada. Sezon bittiğinde neler olabileceğini göreceğiz." demişti. Öte yandan daha önce Barcelona'nın Bernardo Silva'ya olan ilgisini değerlendiren Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Onu transfer edebilmek için çok uğraşmaları gerek. "ifadelerini kullanmıştı.



Bernardo Silva geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla çıktığı 50 resmi mücadelede 13 gol 7 asistlik katkı sağlamıştı.



