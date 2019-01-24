İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Burton Albion ile Manchester City karşı karşıya geldi.
İlk maçı 9-0 kazanan Manchester City, 26. dakikada Sergo Agüero'nun golüyle öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester City, Burton Albion'ı deplasmanda da mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Manchester City'nin finaldeki rakibi bugün oynanacak Chelsea-Tottenham maçıyla belli olacak.
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İlk maçı 9-0 kazanan Manchester City, 26. dakikada Sergo Agüero'nun golüyle öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester City, Burton Albion'ı deplasmanda da mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Manchester City'nin finaldeki rakibi bugün oynanacak Chelsea-Tottenham maçıyla belli olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın