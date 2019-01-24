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Manchester City 9-0'ın rövanşında rahat turladı!

Manchester City, evinde 9-0 yendiği Burton Albion'ı rövanş maçında 1-0 mağlup etti ve İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Manchester City 9-0'ın rövanşında rahat turladı!
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24 Ocak 2019 00:41
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Burton Albion ile Manchester City karşı karşıya geldi.

İlk maçı 9-0 kazanan Manchester City, 26. dakikada Sergo Agüero'nun golüyle öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester City, Burton Albion'ı deplasmanda da mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Manchester City'nin finaldeki rakibi bugün oynanacak Chelsea-Tottenham maçıyla belli olacak.

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