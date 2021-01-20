Malatyaspor'da 4 sakat oyuncu için açıklama

Yeni Malatyaspor Kulübü, sakatlığı bulunan Semih Kaya, Moryke Fofana, Benjamin Tetteh ve Olcay Şahan'ın sağlık durumlarıyla ilgili bildirdi yayımladı

Haber; AA
Abone Ol
Malatyaspor'da 4 sakat oyuncu için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2021 14:34
Yeni Malatyaspor Kulübü, sakatlığı bulunan Semih Kaya, Moryke Fofana, Benjamin Tetteh ve Olcay Şahan'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili son durumu paylaştı.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Semih Kaya ve Moryke Fofana ile ilgili bilgi veren Ayaz, "Çaykur Rizespor maçında arka adalelerinden sakatlanan Semih ve Fofana'nın acil tedavilerine başlanmıştır. Yapılan ilk kontrollere göre her iki futbolcumuz da Hatayspor müsabakası kadrosunda yer almayacaktır. Sakatlıklarının ne kadar süreceği ise yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacaktır. Olcay ve Tetteh'in tedavileri olumlu ve iyi bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için