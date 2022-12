Mahmut Tuncer kaç yaşında, nerede doğdu, hayatı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İbo Show programının konuklarından biri başarılı şarkıcı Mahmut Tuncer oldu. Enerjisiyle ve sesiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Mahmut Tuncer'in hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci, şarkıcı, oyuncu ve sunucu. 5 Mayıs 1961, Şanlıurfa doğumlu. Ailesi aslen Malatyalıdır. İşçi bir baba, ev hanımı bir annenin beşinci çocuğudur. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. Liseden sonra geçimini sağlamak amacıyla eğitime devam edemedi. Para kazanma hayalleriyle futbolcu olmak için küçük yaşlardan itibaren çaba harcadı. Lise yıllarında elemelerden geçerek Urfaspor'da profesyonel futbolcu olarak oynadı.Müzik yaşamına hiç beklemediği bir anda giren sanatçı o dönem yaşadıklarını şöyle anlatır: "Bir cumartesi günüydü maçtan çıktım eve gidiyordum ki Urfa'nın kasetçilerinden Vehbi Öncel ile karşılaştım. Evde amatör bir kaset dolduracaklarmış, beni de davet etti. Sanatçı adayı arkadaşımızın sesi kısılınca ben de sazları hazır görmüşken şakadan bir iki parça ben okuyayım derken kasetin bir yüzünü tamamen doldurmuşum farkında olmadan. İlk sanatçılığa bu şekilde girmiş oldum."11 Nisan 1979 tarihinde Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede, İbrahim Tatlıses'in gelmemesi ile oynadığı takım olan Urfaspor teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı. Devamında ünlülerin menajeri Mehmet Ali Yanıkoğlu ile tanıştı. Bu sıradaki gelişmeyi ise sonraki yıllardaki bir röportajında şöyle dile getirir: "Urfa Belediye Folklor ekibi TRT televizyon çekimi için Ankara'ya gidiyordu. Beni de götürdüler. O çekimlerde sazcı beni çok beğenmiş. Nurettin Demirel adında bir gazinocu Urfalı bir genci gazinosuna çıkartmak istiyordu. Sazcı beni tavsiye etmiş. Beş on gün sonra Urfa'ya bir menejer geldi. Beni arayıp Urfa Lisesinde buldu. "Ben İzzet Altınmeşe, Selahattin Alpay, Bedia Akartürk'ün menejeriyim Mehmet Ali Yanıkoğlu. "Mahmut Tuncer sen misin?" dedi." Yanıkoğlu, sanatçı olması için Tuncer'i Ankara'ya davet etti. Tuncer'in yaşı henüz 17 idi, birkaç gün sonra 18 olacaktı. Menajerle anlaşan Tuncer, ilk parasını da orada 2500 lira olarak aldı. Ankara'ya gelen sanatçı, bir müzik salonunda çalışan Belkıs Akkale'den müzik eğitimi aldı.Mahmut Tuncer aynı yıl TRT Radyosunun açtığı sınavları kazanarak orada çalışmaya başladı. İlk albüm çalışmasını ise bir yıl sonra 1980 yılında "Uyandım Sabah İle" çalışmasıyla yaptı. Daha sonraki süreçte hemen her yıl bir albüm çıkaran sanatçı, müzik çalışmalarının yanısıra 20 sinema filminde başrol oyuncusu olarak rol aldı. Ayrıca kendisi 80 civarında beste yaparak yorumladı. Onun meşhur çalışması olan 'Altın Dişli Hayriyem' adlı eserini Zeki Müren ve "Çaldığım Bağlama" isimli eserini Muazzez Abacı seslendirdi. Uzun yıllar Kanal 7 televizyonunda kendi adıyla bir şov programı yapan sanatçı halen Flash TV ve Kanal 7'deki programlarını sürdürmektedir.Işıl Tuncer ile evli olan Mahmut Tuncer, dört çocuk sahibidir. Çocuklarından biri öğretim üyesi, diğer oğlu Fırat futbol sahası işletmecisi, kızı Pınar televizyon program çalışması yapmakta, küçük kızı ise konservatuarda okumaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olan eşi tekstille ilgilenmektedir. Bir dönem milletvekili aday adayı olmayı düşünen sanatçı, daha sonra müziği tercih ederek siyasete girmedi. Sanatçı ayrıca son dönemde oynadığı Eti bisküvi markasının halay çekme konulu reklam filmiyle sosyal medyada oldukça çok yer aldı.Yeter (1980), Yar Yüreğim Yar (1982), Sevdim Seni (1983), Sen Ağlama (Raks) (1987), Nazlana Nazlana (1991), Muhtar Emmi (1993), Milcano (1995), Meleğim (1997), Maşallah (Uzelli Stereo)(1999), Kalbimde Sen (2000), Kaderim Ağlıyor (2001), Jandarma (2002), Hıyriye (2003), Hediye (2004), Hasretim (2003), Bileydim (2006), Bu Nasıl Sevda (2011), Mahmut Tuncer (2013), Ankara (2013), Zalim Orta Dünya (2015).Üç Kağıtçılar (2008), Umutlara Güneş Doğsun (2005), Tel Örgü (1995), Mutsuzlar (1990), Yabancı (1988), Yeter (1988), Vahşiler (1987), Muhteşem Urfalı (1987), Sevda (1986), Garip (1986), Veda Türküsü (1986), Kader Böyle İstedi (1986), Gizli Yara (1985), Sensiz Yaşayamam (1985), Uç Güzel Güvercinim (1984), Feryat (1983), İkimiz De Sevdik (1983), Can Kurban (1983), Ağlayan Gülmedi mi? (1982), Milcan (1981).