Magic: "Bir polis arabası gördüğümde, hala geriliyorum"

NBA efsanesi Magic Johnson, kim olduğu önemli olmaksızın, bir Afroamerikalı olduğundan ötürü, bir polis arabası görünce hala gergin olduğunu söyledi.



Magic, kariyerinde beş kez NBA şampiyonu ve son derece başarılı bir iş adamı olmasına rağmen, polisleri görünce hala endişelendiğini belirtti.



Kaliforniya Demokratik Temsilcisi Maxine Waters ile Kongre'deki Siyahi Grup Yıllık Yasama Konferansı'nın bir parçası olarak yapılan geniş kapsamlı bir sohbette Johnson, bu tarz durumlarda aklından neler geçtiğinden bahsetti.



"Ben Magic Johnson'ım, Earvin Johnson'ım, ama yine de önemli değil. Bir polis arabası gördüğümde, hala gergin oluyorum ve öncelikle kenara çekilmemeye, eğer çekilirsem ellerimin direksiyonun üzerinde olduğundan emin olmaya özen göstermem gerekiyor. Ben komutlara uyarım ve her şeyi doğru şekilde yapmaya çalışırım. Bana ne talimat verirlerse versin, bu talimatlara uyduğumdan emin olurum."



Johnson, ebeveynlerin çocuklarıyla güvenliklerini sağlamak için polis memurları etrafında nasıl hareket edecekleri konusunda konuşmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.



"Umarım bir gün siyahi topluma saygısızlık eden insanlar hakkında bu sohbetler yapmak zorunda kalmayız. Özgürce yaşayabiliriz ve Siyahi bir adam veya kadın olarak yaptığımız hareketlerden veya eylemlerimizden korkmamıza gerek kalmaz.



Johnson ayrıca, 46 yaşındaki Afroamerikalı bir adam olan George Floyd'un, Minnesota'da boynunun üzerinde yaklaşık dokuz dakika boyunca diz çöküldüğü için öldüğünden beri meydana gelen barışçıl protestolarıa da desteğini verdi:



"Bunca silahsız siyahi adamın ve kadının öldürüldüğünü görmek zorunda olduğumuz için gerçekten çok kızgınım ve ayrıca, protestolar aracılığıyla bizlerin etrafı tahrip ettiğini söylemeye de çalıştılar. Başlangıçta, evet, böyle şeyler olmuştu, ama sonunda, hepsi barışçıldı. Dışarıda protesto eden gençler harikaydı ve bunu yapmaya hakları vardı. Ve her renkten insan vardı. Sadece siyahiler yoktu."



