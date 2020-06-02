Macaristan'da George Floyd'u anan futbolcuya ceza!

Macaristan Futbol Federasyonu, George Floyd'u anan futbolcuya ceza verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Macaristan'da George Floyd'u anan futbolcuya ceza!
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02 Haziran 2020 22:17
Macaristan Futbol Federasyonu, attığı gol sonrası "George Floyd için adalet" yazılı tişörtü gösteren Tokmac Nguen'e kınama cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, disiplin kurulunun oyunucuya kınama cezası verildiği, hareketin tekrarlanması halinde fiili ceza uygulanacağı duyuruldu.

FIFA, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine sahada tepki gösteren futbolculara ceza verilmemesi için kulüplere ve organizatörlere çağrıda bulunmuştu.

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