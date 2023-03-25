MAÇ ÖZETİ | Ermenistan Türkiye maç sonucu: 1-2

2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Ermenistan'a konuk oldu.

Vazgen Sargsyan Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 2-1 kazanaran Eleme Grubu'na galibiyetle başladı.

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Mücadelenin 10. dakikasında Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle yenik duruma düşen Türkiye, 34. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakiakda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle galibiyete uzanmayı başardı.Karşılaşma, Ermeni seyircilerin İstiklal Marşımızı ıslıklamasına rağmen gergin havada geçmezken alınan galibiyetle Eleme Grubu'na üç puanla başladık.Millilerimiz gruptaki ikinci maçında Hırvatistan'ı ağırlayacak ve karşılaşma 28 Mart Salı günü oynanacak. Ermenistan ise bir sonraki maçını deplasmanda Galler'e karşı oynayacak.UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, forvet oyuncuları Cenk Tosun ve Enes Ünal'a ilk 11'de görev verdi.Alman teknik adam takımını sahaya Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Cenk Tosun ilk 11'iyle sürdü.Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Arda Güler ve Cenk Özkaçar ise yedekler arasında yer aldı.Aday kadroda yer alan Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz ve Mehmet Can Aydın ise maç kadrosunda yer almadı.Aday kadroya İlk kez davet edilen Umut Nayir, yedekler arasında forma şansı bekledi.A Milli Futbol Takımının savunma oyuncularından Ozan Kabak, doğum gününde Ermenistan'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.Teknik heyet ve takım arkadaşları, karşılaşma öncesinde kampta pasta keserek 24 yaşına giren Ozan Kabak'ın doğum gününü kutladı.A Milli Futbol Takımının Ermenistan ile oynadığı karşılaşmada kaleyi koruyan Mert Günok, 663 gün sonra ay-yıldızlı ekibin kalesine geçti.Mert, son olarak milli takımın Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkmıştı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.Stefan Kuntz, ilk kez aday kadroya çağırdığı Mert'i ilk 11'de sahaya sürdü.Milli takımımız oyunun kontrolünü elinde tutarak başladı. Bol pas yaparak hücum etme niyetinde olan Millilerimiz şanssız bir pozisyonun ardından yenik duruma düştü.10. dakikada Tigran Barseghyan'ın sağdan ceza sahasına kestiği sert topu Ozan Kabak uzaklaştırmak isterken ağlarımıza gönderdi.Golün ardından Millilerimiz topa daha fazla sahip olurken Ermenistan ise uzun toplarla çıkmaya çalıştı. Ermenistan kalesine yüklendiğimiz dakikalarda sahneye çıkan Orkun Kökçü, attığı golle maça dengeyi getirdi.35. dakikada Onur Bulut'un pasında ceza sahası yayının sağ kenarında Orkun Kökçü topu aldı. Yıldız oyuncu topu düzelterek yaptığı sert vuruş yerden sert giderken kale direğinin yanından ağlarla buluştu ve maça denge geldi.Kalan dakikalarda Millilerimizin gol çabalarından netice çıkmayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.İlk yarıda kalesinde sürpriz bir gol gören Milli Takımımız ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle başladı.Cenk Tosun'un yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil olurken savunmadan Merih Demiral'ın yerine Salih Özcan girdi. Bu değişikliğin ardından Milli Takımımız 4'lü savunmaya geçerken rakip yarı sahada daha etkili olduğu gözlendi.Mücadelede Milli Takımımız etkisini artırdığı dakikalarda Enes Ünal'ın akıl dolu pasıyla öne geçmeyi bildi.64. dakikada faulle yerde kalan Enes Ünal, serbest vuruşu bekletmeden kullanarak savunma arkasına sarken Kerem'i topla buluşturdu. Kerem, savunmayı peşine taktığı koşusunda iyi bir vuruş yaparak kaleciyi de avladı ve Türkiye'yi 2-1 öne geçirmeyi başardı.Golün ardından ön alan baskısını artıran Milli takımımız topu rakip yarı sahada tutma çabası sarf etti.Kalemizde yaşadığımız ender Ermenistan ataklarından birini Mert Günok iyi çıkararak gole izin vermedi.73. dakikada Briasco'nun savunmadan seken topa yaptığı vuruşu Mert iyi yatarak kurtardı ve kalesini ikinci gole kapattı. Öte yandan Milli takımımızda Umut Nayir, sakatlık geçiren Enes Ünal'ın yerine oyuna dahil oldu ve ilk Milli maçına çıktı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milli Takımımız 2-1'lik galibiyetle Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne başlamış oldu.Ermenistan ve Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar; Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler'e karşı finallere kalma mücadelesi verecek.İlk maçta Ermenistan'a konuk olacak A Milli Takımımız, grup mücadelesine galibiyetle başlamak istiyor.Ay-yıldızlılarda Abdülkerim Bardakcı hastalık, Tayyip Talha Sanuç ise sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.Ermenistan maçı UEFA'nın talebi ile misafir ekibin taraftarları stada alınmıyor.A Milli Takım gruptaki ikinci maçında 28 Mart salı günü Bursa'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.Hırvatistan maçının bilet gelirleri depremzedelere destek için başlatılan omuz omuza kampanyasına aktarılacak.Maça gidemeyecek taraftarlar da kampanya kapsamında Ermenistan ve Hırvatistan maçları için satışa sunulan 100 liralık hatıra biletlerden alabilecek.: Beglaryan, Hovhannisyan, Voskanyan, Haroyan, Arutiunian, Tiknizyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Briasco, Berseghyan: Mert Günok, Onur Bulut, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Cenk Tosun25 Mart 2023Ermenistan-Türkiye28 Mart 2023Türkiye-Hırvatistan16 Haziran 2023Letonya-Türkiye19 Haziran 2023Türkiye-Galler8 Eylül 2023Türkiye-Ermenistan12 Ekim 2023Hırvatistan-Türkiye15 Ekim 2023Türkiye-Letonya21 Kasım 2023Galler-Türkiye