Lundqvist'in yeni adresi Göteborg

Göztepe'de forma giyen İsveçli Ramon Pascal Lundqvist, IFK Göteborg'a transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Lundqvist'in yeni adresi Göteborg
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07 Ağustos 2024 16:23
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen İsveçli Ramon Pascal Lundqvist, ülkesinin takımlarından IFK Göteborg'a transfer oldu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ramon Pascal Lundqvist'in IFK Göteborg'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ramon Pascal Lundqvist'e teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hücum oyuncusu 27 yaşındaki Lundqvist, Göztepe'ye ocak ayında transfer olmuştu.

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