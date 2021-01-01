Lou Williams, sene sonunda emekli olabilir!

Atlanta Hawks guardı ve 17 yıllık NBA veteranı Lou Williams, bu sezonun NBA'deki son sezonu olabileceğini belirtti.



Lou, Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yaptığı röportajda şu şekilde konuştu:



"Muhtemelen son sezonumda olduğunu biliyorum, herkese açık olarak söyleyeyim. Ama bunu geçen sefer de söylemiştim, yani kim bilebilir?"



35 yaşındaki Williams, duyurusunda biraz kaçamak konuşmasına rağmen, sene sonunda emekli olmaya karar verme kararıyla huzurlu olduğunu da itiraf etti:



"Bu konuda oldukça netim, o yüzden sorunum yok. Ama eğer yolum oynamaya çıkarsa, devam etmeye de kapalı değilim. En kötüsüne hazırım."



Kariyerinde üç kez Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanan ve altı farklı takımda forma giymiş olan Williams, 2005 yılında Philadelphia 76ers tarafından liseden direkt olarak 45. sıradan seçilmişti.



