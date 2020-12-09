Liverpool, formalite maçında berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde Midtjylland ile Liverpool 6. ve son hafta maçında karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, formalite maçında berabere kaldı
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09 Aralık 2020 22:52
Şampiyonlar Ligi D grubunda Midtjylland ile Liverpool karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.

Maçta Liverpool'un golü 1. dakikada Salah'tan geldi. Midtjylland'ın golü ise 62. dakikada Scholz'un penaltısından geldi.

Karşılaşmada Midtjylland'ın 77. dakikada Scholz ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Liverpool'un ise 90. dakikada Minamino ile bulduğu gol ofsayta gerekçesiyle VAR'a takılan bir başka gol oldu.

Bu sonuçla birlikte grubu lider bitirmeyi daha önce garantileyen Liverpool, puanını 13 yaparak grubu tamamladı. Midtjylland ise 2 puanla son sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ni 6 kez kazanan Liverpool, bu sonuçla birlikte bir kez daha üst tura çıkmayı başardı. 



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