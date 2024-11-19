Liverpool'da savunmaya Bade!

Liverpool, Sevilla forması giyen Fransız stoper Loic Bade'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'da savunmaya Bade!
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19 Kasım 2024 20:39
Liverpool, ocak ayında kadrosuna bir stoper takviyesi gerçekleştirebilir.

LIVERPOOL'UN TRANSFER HEDEFİ

İngiliz basınında yer alan habere göre, Liverpool'un Sevilla forması giyen Loic Bade ile ilgilendiği kaydedildi.

Bade'nin Liverpool'a ocak ayında katılması durumunda 24 yaşındaki futbolcunun ilk etapta Virgil van Dijk ve Ibrahima Konate'nin yedeği olarak düşünüldüğü ifade edildi.

30 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

Sevilla'nın ise Bade için bonservis beklentisinin 30 milyon euro olduğu aktarıldı.

Fransız Bade, bu sezon Sevilla'da çıktığı 9 maçta 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Loic Bade'nin kulübü Sevilla ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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