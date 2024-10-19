Haber Tarihi: 19 Ekim 2024 15:43 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 15:43

Liverpool-Chelsea Maçı Canlı İzle Şifresiz | Liverpool-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında lider Liverpool, ligin zorlu ekiplerinden Chelsea'yi konuk edecek. Chelsea bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Liverpool ise oynadığı 7 maçta 6 galibiyet elde etti. Liverpool - Chelsea mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Ev sahibi Liverpool, Chelsea ile oynadığı son altı Premier Lig karşılaşmasını kaybetmedi. Peki Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool-Chelsea Maçı Canlı İzle Şifresiz | Liverpool-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Bu sezon Premier Lig'e savunma hattıyla damga vuran Liverpool, rakip fileleri 13 kez sarsarken kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Chelsea ise ligin en golcü takımları arasında yer alırken kalesinde 8 gol gördü. Ev sahibi Liverpool, Manchester City, Arsenal gibi takımlarla zirve mücadelesi verirken Chelsea maçında hata yapmak istemiyor. Liverpool'da takımın en fazla skor katkısı veren oyuncusu attığı 5 golle Luiz Diaz oldu. Mısırlı yıldız Mohamed Salah ise 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Peki Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

LİVERPOOL- CHELSEA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



LİVERPOOL- CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Liverpool, Chelsea'yi ağırlayacak. Chelsea zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Anfield Stadyumu'nda oynanacak Liverpool - Chelsea karşılaşması 20 Ekim pazar günü saat 18:30'da başlayacak ve beİN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
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