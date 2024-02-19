Limak Çimento (LMKDC) halka arz sonuçları açıklandı | LMKDC halka arz ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzı talep toplama işlemleri 16 Şubat itibarıyla sona erdi. Toplamda 155 milyon 930 bin lot bireysele eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek. Peki, Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...



LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Halk Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda 16,20 TL birim fiyatla 155,93 milyon TL nominal değerli payın satışı gerçekleştirildi.



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Yatırımcılara yaklaşık 10 katı oranında talep geldi. Halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcı olmadı.



LİMAK TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!



Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 14-15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlandı.



LİMAK ÇİMENTO HİSSE FİYATI NE KADAR?



1 TL nominal değerli payların 16,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulduğu halka arzda paylar bireysele eşit dağıtılacak.



LİMAK HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?



Limak Çimento halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?



Limak Çimento halka arz 155,930,000 Lot dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtılacak olası pay miktarı ise ilerleyen günlerde belli olacak.



İşte olası lot dağıtım sayıları;



- 2.1 Milyon katılım - 52 Lot (842 TL)



- 2.5 Milyon katılım - 44 Lot (712 TL)



- 2.9 Milyon katılım - 38 Lot (615 TL)



- 3.3 Milyon katılım - 33 Lot (534 TL)



- 3.7 Milyon katılım - 30 Lot (486 TL)



- 4.1 Milyon katılım - 27 Lot (437 TL)



- 4.5 Milyon katılım - 24 Lot (388 TL)



- 4.9 Milyon katılım - 22 Lot (356 TL)

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