Haber Tarihi: 19 Şubat 2024 09:54 - Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 09:54

Limak Çimento (LMKDC) halka arz sonuçları açıklandı | LMKDC halka arz ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. 14-15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında halka arz oldu. 16,20 TL hisse fiyatıyla talep toplayan Limak Çimento halka arz sonuçları bekleniyor. Bu bağlamda yatırımcılar "Limak kaç lot verdi, LMKDC ne zaman borsada işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Limak Çimento halka arz sonuçlarının açıklanacağı ve borsada işlem göreceği tarih hakkında detaylar...

Limak Çimento (LMKDC) halka arz sonuçları açıklandı | LMKDC halka arz ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?
Abone Ol
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzı talep toplama işlemleri 16 Şubat itibarıyla sona erdi. Toplamda 155 milyon 930 bin lot bireysele eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek. Peki, Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Halk Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda 16,20 TL birim fiyatla 155,93 milyon TL nominal değerli payın satışı gerçekleştirildi.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,02 katı, Yurt İçi Kurumsal

Yatırımcılara yaklaşık 10 katı oranında talep geldi. Halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcı olmadı.

LİMAK TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 14-15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

LİMAK ÇİMENTO HİSSE FİYATI NE KADAR?

1 TL nominal değerli payların 16,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulduğu halka arzda paylar bireysele eşit dağıtılacak.

LİMAK HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Limak Çimento halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Limak Çimento halka arz 155,930,000 Lot dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtılacak olası pay miktarı ise ilerleyen günlerde belli olacak.

İşte olası lot dağıtım sayıları;

- 2.1 Milyon katılım - 52 Lot (842 TL)

- 2.5 Milyon katılım - 44 Lot (712 TL)

- 2.9 Milyon katılım - 38 Lot (615 TL)

- 3.3 Milyon katılım - 33 Lot (534 TL)

- 3.7 Milyon katılım - 30 Lot (486 TL)

- 4.1 Milyon katılım - 27 Lot (437 TL)

- 4.5 Milyon katılım - 24 Lot (388 TL)

- 4.9 Milyon katılım - 22 Lot (356 TL)
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Bayern Münih'te sular durulmuyor: Büyük kriz! Bayern Münih Bayern Münih'te sular durulmuyor: Büyük kriz!
İşte Bayern Münih'in teknik direktör adayları Bayer Leverkusen İşte Bayern Münih'in teknik direktör adayları
Feyza Altun kimdir, ne dedi? Avukat Feyza Altun gözaltına alındı Gündem Feyza Altun kimdir, ne dedi? Avukat Feyza Altun gözaltına alındı
Bandırma kazandı, haftayı play-off potasında kapattı! Spor Toto 1. Lig Bandırma kazandı, haftayı play-off potasında kapattı!
Beşiktaş, tinder iddiaları sonrası futbolcusunu gönderdi! Beşiktaş Beşiktaş, tinder iddiaları sonrası futbolcusunu gönderdi!
Bayern'den Zinedine Zidane ile temas! Bayern Münih Bayern'den Zinedine Zidane ile temas!
Trabzonspor'da kara bulutlar dağıldı Trabzonspor Trabzonspor'da kara bulutlar dağıldı
Bodrum FK'de keyifler yerinde Spor Toto 1. Lig Bodrum FK'de keyifler yerinde
Altay'ın kümede kalma umutları tükeniyor Altay Altay'ın kümede kalma umutları tükeniyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
TFF'den Süper Kupa kararı!
2
Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oluyor!
3
Süper Lig'de PassoLig zorunluluğu kalktı!
4
Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu için olay paylaşım!
5
Ancelotti'den Arda Güler'e: "Ben delirmedim! Senin görevin bu"
6
Cenk Tosun'un istediği maaş belli oldu!
7
Fenerbahçe'den Süper Kupa için açıklama!

SON HABERLER

yukarı ok