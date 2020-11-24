Lille'in eli kolu: Burak, Yusuf, Zeki

Lille, hem Avrupa'da hem de ligde Türk futbolcuların performanslarıyla yürüyor. Fransız ekibinin

Avrupa'da en

çok gol atan, gol pozisyonuna giren, kilit

pas gönderen, en sık gol bulan, en çok şut atan

ismi Yusuf Yazıcı olurken, 23 yaşındaki isim, önceki akşam iki gol, bir asistle yıldızlaştı. Burak Yılmaz'ın olmadığı maçlarda Yusuf öne çıkarken, 23'lük yıldızın forma giymediği karşılaşmalarda ise 35 yaşındaki forvet takımını sırtladı.

Fransız ekibinde gol sıklığı karnesinde ilk iki

Burak ve Yusuf'un oldu.

Yusuf, her 83 dakikada, Burak ise 129 dakikada bir skora katkı yaptı. Burak, ayrıca en fazla şut atanı (2,1) olurken, kilit pasta da (1,4) Yusuf üçüncü oldu.

Zeki ise top çalma (3,4) ile takımın en iyisi.

Kasım'da Lille'in son 4 resmi maçına

Burak ve Yusuf

damga vurdu. Fransız ekibinin attığı 10 golde de rol

oynadı.

7 gole imza atan ikili 2 de asist yapmayı başardı.





