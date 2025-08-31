Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, Çorum FK'yi konuk etti.Aktepe Stadında oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 44. dakikadave 65. dakikadakaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü ise 45. dakikada'ten geldi.Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Keçiörengücü, 4 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.Bu sezonki tüm maçlarından galibiyetle ayrılan Çorum FK ise, 12 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.Ligin 5. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Çorum FK ise Vanspor FK'yi ağırlayacak.Stat: AktepeHakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Akıllı, Enes BiroğluEmre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 88 Haqi Osman), Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Ali Dere (Dk. 72 Hakan Bilgiç), Erkam Develi (Dk. 72 İshak Karaoğul), İbrahim Akdağ, Diouf, Rroca (Dk. 88 Halil Can Ayan), Ezeh, Junior Fernandes (Dk. 59 Roshi)Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Üzeyir Ergün (Dk. 85 Kerem Kalafat), Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş (Dk. 85 Cemali Sertel), Ferhat Yazgan, Samudio (Dk. 72 Atakan Akkaynak), Oğuz Gürbulak (Dk. 85 Caner Osmanpaşa), Pedrinho (Dk. 72 Geraldo), Yusuf Erdoğan, EzeGoller: Dk. 44 Ferhat Yazgan, Dk. 65 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK), Dk. 45 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)Sarı kartlar: Dk. 48 Samudio (Arca Çorum FK), Dk. 55 Erkam Develi, Dk. 77 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 90+1 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)