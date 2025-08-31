31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
0-0DA
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
0-3DA
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
21:30
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
21:30
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-2
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
0-0DA
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
21:30
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
21:30
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-1
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
2-074'
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
20:30
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
0-077'
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
21:00
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
1-1
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
0-03'
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
20:30
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
0-034'
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
0-034'
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
2-190'
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
2-288'
31 Ağustos
Paris FC-Metz
3-289'
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-1
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
1-0
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
1-033'
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
20:15
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
1-0
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-1
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-1
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
3-1
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
2-2
31 Ağustos
Tondela-Estoril
2-2
31 Ağustos
Alverca-Benfica
0-03'
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
1-1
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
20:30

Lider Çorum FK'den 4'te 4!

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Çorum FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti ve ligde 4'te 4 yaptı.

calendar 31 Ağustos 2025 18:32 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 19:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Lider Çorum FK'den 4'te 4!
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, Çorum FK'yi konuk etti.

Aktepe Stadında oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Ferhat Yazgan ve 65. dakikada Oğuz Gürbulak kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü ise 45. dakikada Okwuchukwu Francis Ezeh'ten geldi.


Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Keçiörengücü, 4 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.

Bu sezonki tüm maçlarından galibiyetle ayrılan Çorum FK ise, 12 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.

Ligin 5. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Çorum FK ise Vanspor FK'yi ağırlayacak.

Stat: Aktepe

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Akıllı, Enes Biroğlu

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 88 Haqi Osman), Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Ali Dere (Dk. 72 Hakan Bilgiç), Erkam Develi (Dk. 72 İshak Karaoğul), İbrahim Akdağ, Diouf, Rroca (Dk. 88 Halil Can Ayan), Ezeh, Junior Fernandes (Dk. 59 Roshi)

Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Üzeyir Ergün (Dk. 85 Kerem Kalafat), Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş (Dk. 85 Cemali Sertel), Ferhat Yazgan, Samudio (Dk. 72 Atakan Akkaynak), Oğuz Gürbulak (Dk. 85 Caner Osmanpaşa), Pedrinho (Dk. 72 Geraldo), Yusuf Erdoğan, Eze

Goller: Dk. 44 Ferhat Yazgan, Dk. 65 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK), Dk. 45 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 48 Samudio (Arca Çorum FK), Dk. 55 Erkam Develi, Dk. 77 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 90+1 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

