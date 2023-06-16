Haber Tarihi: 16 Haziran 2023 17:24 - Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 17:31

Letonya Türkiye maçı canlı izle! Şifresiz milli maç TRT canlı izle

Letonya Türkiye maçı canlı olarak ekrana gelecek. Euro 2024 elemeleri D grubunda yer alan Milli takım rakibini yenip galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İki karşılamada 1 üstünlük, 1 yenilgi alan Milliler, grupta ilk ikide yer alıp Euro 2024 biletini kapmayı hedefliyor. Letonya Türkiye maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, milli maçta muhtemel 11'ler...

Letonya Türkiye maçı canlı izle! Şifresiz milli maç TRT canlı izle
Abone Ol
TRT 1 canlı maç izle ekranı araştırmaları başladı. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Hakem Tamas Bognar'ın yöneteceği heyecan dolu karşılaşma naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Milli maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler TRT 1 canlı izle ekranı araştırmalarına hız kazandı. 16 Haziran 2023 Cuma günü Skonto Stadyumu'nda oynanacak Letonya Türkiye maçı canlı yayın izle linki ile takip edilecek. İşte, TRT 1 canlı izle linki ile EURO 2024 Elemeleri Letonya Türkiye maçı canlı yayın izle… 

LETONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

LETONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Letonya Türkiye maçı bugün (16 Haziran 2023 Cuma) saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.

LETONYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek.

LETONYA TÜRKİYE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Letonya muhtemel 11'i: Steinbors, Savalnieks, Oss, Cernomordijs, Soronkins, Ikaunieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Gutkovskis, Uldrisis

Türkiye muhtemel 11'i: Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir

LETONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI'NIN MAÇ FİKSTÜRÜ

16 Haziran 2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan


TÜRKİYE MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ

16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya

21.11.2023 22.45 Galler-Türkiyea

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Letonya
Gündem

Diğer Haberler

Kazakevics: ''İki takım da kendi stilini ortaya koydu'' Milli Takım Kazakevics: ''İki takım da kendi stilini ortaya koydu''
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 12 maç: 36 gol Milli Takım 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 12 maç: 36 gol
Türkiye, Letonya'yı son 2 maçtada yendi Milli Takım Türkiye, Letonya'yı son 2 maçtada yendi
Abdülkerim Bardakcı ilk maçında ilk golünü attı Milli Takım Abdülkerim Bardakcı ilk maçında ilk golünü attı
Mehmet Büyükekşi: 'Öldük öldük dirildik' Milli Takım Mehmet Büyükekşi: "Öldük öldük dirildik"
Hakan Çalhanoğlu: 'Daha iyi olmalıyız' Milli Takım Hakan Çalhanoğlu: "Daha iyi olmalıyız"
Abdülkerim Bardakcı: 'Puan farkını açacağız' Milli Takım Abdülkerim Bardakcı: "Puan farkını açacağız"
Bakasetas attı, Yunanistan kazandı Dünya Futbolu Bakasetas attı, Yunanistan kazandı
İrfan Can Kahveci: 'Biliyordum' Milli Takım İrfan Can Kahveci: "Biliyordum"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Montella için yardımcısından açıklama geldi!
2
Talisca: "Felipe Melo da biliyor"
3
Letonya - Türkiye: 11'ler
4
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay çağrı!
5
Montella, Fenerbahçe için transfer listesini hazırladı
6
Mauro Icardi'ye çılgın teklif!
7
Juventus, Galatasaray'ı zorluyor!

SON HABERLER

yukarı ok