Leipzig karar değiştirdi: 'Sörloth kalıyor!'

RB Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kulüpteki geleceği soru işareti olan Alexander Sörloth ile ilgili konuştu.



Yeni sezon hazırlıklarında 6 as takım oyuncusu ve 4 altyapı oyuncusuyla başlayan Tedesco, "Yussuf Poulsen'in sakatlanması sonrası Alexander Sörloth ile ilgili düşüncelerimiz değişti. Sörloth, bizim oyuncumuz ve bizimle kalacak. Geri dönmesini dört gözle bekliyoruz. Antrenmanlarda onu gözleyeceğiz ve ardından tekrar konuşacağız. Bence Sörloth bu kadarını hak ediyor." açıklamasını yaptı.



POULSEN TÜM KAMPI KAÇIRACAK



Danimarka Milli Takım kampında sakatlanan ve ameliyata girmeye hazırlanan Yussuf Poulsen'in sezon başı hazırlık kampının tamamını kaçıracağı, en erken ağustos başında antrenman yapmaya hazır hale gelebileceği de belirtildi.



"NKUNKU ÜNLEM İŞARETİYDİ"



Tedesco, sözleşmesi uzatılan Christopher Nkunku ile ilgili olarak ise, "CEO'muz Olli Mintzlaff çok büyük bir hamle yaptı ve Nkunku'nun sözleşmesini uzattı. Bu durum bizim için bir ünlem işaretiydi ve bu ünlem ortadan kalktı. Çok mutluyuz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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