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Lazio'da 2 hafta sonra 3 puan mutluluğu

Serie A'nın 17. haftasında Lazio sahasında konuk ettiği Crotone'yi 4-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Lazio'da 2 hafta sonra 3 puan mutluluğu
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23 Aralık 2017 16:22
İtalya Serie A'nı 17. haftasında Lazio, taraftarı önünde Crotone ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçta Lazio, Crotono'yi 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Jordan Lukaku, 78. dakikada Ciro Immobile, 86. dakikada Lulic, 89. dakikada Anderson kaydetti.

Lazio bu galibiyetin ardından Serie A'da puanını 36'ya çıkarmayı başardı. Crotone ise 15 puanda kaldı.

Ligin 18. haftasında Laizo deplasmanda Inter ile karşı karşıya gelecek. Crotone ise bir sonraki hafta sahasında Napoli'yi konuk edecek.

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