Lazio'da 2 hafta sonra 3 puan mutluluğu

'nı 17. haftasında, taraftarı önündeile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçta Lazio, Crotono'yi 4-0 mağlup etmeyi başardı.Ev sahibi Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Jordan Lukaku, 78. dakikada Ciro Immobile, 86. dakikada Lulic, 89. dakikada Anderson kaydetti.Lazio bu galibiyetin ardından Serie A'da puanını 36'ya çıkarmayı başardı. Crotone ise 15 puanda kaldı.Ligin 18. haftasında Laizo deplasmanda Inter ile karşı karşıya gelecek. Crotone ise bir sonraki hafta sahasında Napoli'yi konuk edecek.