KYK bursu ne zaman kesilir 2023? KYK bursları ne zaman ve neden kesilir?

Yurt genelindeki binlerce öğrencinin merakla araştırdığı KYK burslarının kesilmesi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, KYK bursları ne zaman ve hangi durumlarda kesilir? İşte konuya dair bilinmesi gereken tüm bilgiler...KYK kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2021-2022 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin kredi ödemesi haziran ayı itibariyle sona erecektir.2021-2022 öğretim yılı Haziran ayı itibariyle normal öğrenim süresinin tamamlayan öğrenciler geri ödemelerini kyk.gsb.gov.tr adresinde yer alan kredi borç sorgulama ekranından takip edebilirler.Mevzuat gereği kredi borçları, öğrenciye ödenen kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.Mezun olan öğrenciler için Mayıs ayında yapılan ödemeler son burs veya kredi ödemeleri olarak kabul edilmektedir. KYK bursu alan öğrencilerin Haziran ayı içerisinde herhangi bir burs veya kredi ödemesi almayacaklardır.Konu ile ilgili KYK tarafından önceki senelerde yapılmış olan açıklamalar şu şekilde;"Kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. Mezuniyet yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir."KYK'dan burs ya da kredi alan öğrenciler mezun olana dek burs ve kredi almaya devam ederler. Yani eğitim süresi devam ediyorsa, yaz tatilinde de ödeme yapılmaktadır.Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,Öğretim kurumunun kapatılması,Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.