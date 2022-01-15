Kuzey Londra derbisine koronavirüs engeli

Premier Lig'de Tottenham-Arsenal maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Kuzey Londra derbisine koronavirüs engeli
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15 Ocak 2022 22:39
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham ile Arsenal arasında yarın oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncular, sakatlıkların fazlalığı ve Afrika Uluslar Kupası'nda görev alan oyuncular nedeniyle kadro kuramayan Arsenal'ın erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Ligde bu hafta yapılması gereken Burnley-Leicester City maçı da aynı gerekçeyle tehir edilmişti.

Bu arada Premier Lig'de bu sezon Kovid-19 yüzünden ertelenen maç sayısı 21'e yükseldi.

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