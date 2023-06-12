Kurban Bayramı arefe ne zaman, hangi gün? 2023 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Ramazan Bayramı geride kalırken araştırılan konulardan biri de Kurban bayramı tatil tarihleri oldu. Kurban ve Ramazan olmak üzere yılda iki kez heyecan içinde beklenen bayramların ilki geride kalırken Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu ve tatil süreleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri...2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 28 Haziran 2023 Çarşamba günü de bayramın 1. günü idrak edilecek.Arefe günü, Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Özel sektör çalışanlarının arefe günü çalışma saatleri kuruma göre farklılık göstermektedir.2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran ÇarşambaKurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran PerşembeKurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran CumaKurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz Cumartesi23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi20 Nisan 2023 Perşembe Arefe21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)27 Haziran 2023 Salı Arefe28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü