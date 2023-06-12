Haber Tarihi: 12 Haziran 2023 12:48 - Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 12:48

Kurban Bayramı arefe ne zaman, hangi gün? 2023 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı için araştırmalar hız kazandı. Bu yıl Kurban Bayramı haziran ayında gerçekleşecek. Kurban Bayramı tatili ise şimdiden hazırlıklara başlamak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Bayram tatili tarihleri de yapılan açıklamayla birlikte netlik kazandı. Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Diğer yandan, özel sektörde çalışanlar arefe günü tatil mi, yarım gün mü merak ediyorlar. Peki, arefe (arife) ne zaman? Kurban Bayramı arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2023 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı arefe ne zaman, hangi gün? 2023 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
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Ramazan Bayramı geride kalırken araştırılan konulardan biri de Kurban bayramı tatil tarihleri oldu. Kurban ve Ramazan olmak üzere yılda iki kez heyecan içinde beklenen bayramların ilki geride kalırken Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu ve tatil süreleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri... 
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 28 Haziran 2023 Çarşamba günü de bayramın 1. günü idrak edilecek.
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Arefe günü, Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Özel sektör çalışanlarının arefe günü çalışma saatleri kuruma göre farklılık göstermektedir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.

2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.

Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran Cuma


Kurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz Cumartesi

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

 

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