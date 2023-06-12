Kurban Bayramı arefe ne zaman, hangi gün? 2023 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Ramazan Bayramı geride kalırken araştırılan konulardan biri de Kurban bayramı tatil tarihleri oldu. Kurban ve Ramazan olmak üzere yılda iki kez heyecan içinde beklenen bayramların ilki geride kalırken Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu ve tatil süreleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri... KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?
2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 28 Haziran 2023 Çarşamba günü de bayramın 1. günü idrak edilecek.
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Arefe günü, Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Özel sektör çalışanlarının arefe günü çalışma saatleri kuruma göre farklılık göstermektedir. KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.
2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz Cumartesi 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe Arefe
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)
22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)
23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)
27 Haziran 2023 Salı Arefe
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)
01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)
19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü