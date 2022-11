Kuntz'tan kadro, Arda Güler ve Dünya Kupası sözleri

A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya ile oynanacak Dünya Kupası öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Alman teknik adam, "Rakiplerimizi seçerken, Galler rakibimiz mesela, onun için İskoçya'yı seçtik. Birbirine yakın ülkelerle kendimizi en iyi şekilde hazırlayacağımızı düşündük." dedi.



Arda Güler ve Emirhan İlkhan gibi isimler için konuşan Kuntz, "Bir öncesinde de söyledim, bu oyuncuların hocalarıyla iletişim halindeydik. Bu oyuncuları takip ediyorduk. Gözlerimiz üzerindeydi. Onları en iyi şekilde A Milli Takım'a dahil edebilmek istiyoruz." diye konuştu.



"Tam bir kadromuz var. Eksik oyuncu yok. Kötü sonuçlardan ciddi ders kazandık. Önümüzde tek hedef var, Avrupa Kupası elemelerinde en iyi sonuçları almak. Buna hazırlanacağız" diyen Kuntz, İskoç basınından Rıdvan Yılmaz için gelen soruya, "Kendisi çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan Beşiktaş'ta oynuyordu, transfer oldu Rangers'a. Bunun kendisi için iyi olacağını düşündüm sonra. Rangers'ı geçen sezon Frankfurt'a karşı finalde de izledik. Kendisi iyi bir takıma gitti. Sakatlık geçirdi, yıl sonuna kadar sakatlığının geçeceğini takip ediyorum. Maçlarını izlemek için Glasgow'a da gideceğim" dedi.



Kuntz, ayrıca, "Acı veren tecrübeler her zaman en çok akılda kalan olur. En çok dersi çıkarabileceğiniz konular da bunlar oluyor. Ne yazık ki haziran kampında aldığımız 4 galibiyetten sonra, 2 galibiyetle bunu süslemek istedik ama bunu başaramadık. Böyle skorlar her zaman önünüze çıkabilir. Bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki maçlarda farklı bir takımın sahada olacağını bekliyorum. 11 tane eksik oyuncumuz, bu kampta bizimle beraber. Tüm tecrübeli oyuncular kadrodaysa, bu diğer oyuncular için de faydalı oluyor. Bu oyuncular bu kampta bizimle olduğu için diğer oyunculara da pozitif etkisi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



60 yaşındaki teknik adam Arda Güler için gelen soruya, "Sırf Arda ve Emirhan değil, Tayyip Talha da bizimle beraber. Şu an Arda'nın Fenerbahçe'deki durumu, süre aldıkça farklı bir yere gidiyor. Sahaya daha bir oyununu yansıtabiliyor. Onun için onu davet etmek şu an doğru zamandı. Onu burada görmek istedim ve bunun için mutluyum" dedi.



Kuntz, basın mensuplarından gelen, " Dünya Kupası'na gitseydik, kadro için kafasında kaç isim vardı?" sorusuna, "Bir iki isim dışında en güçlü kadromuz bu bizim. Dorukhan ve Rıdvan sakatlıklarından dolayı yok, bunlar bizi üzüyor. Buna benzer bir kadro ile Dünya Kupası'na katılırdık" diye cevap verdi.





