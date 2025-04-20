KRT TV neden kapalı? KRT TV frekans ayarları 2025

Kültür Radyo Televizyonu olarak da bilinen KRT TV'de son dönemde yaşanan frekans sorunları izleyenlerinde dikkatinden kaçmadı. 2014 yılında Ahmet Kopuz tarafından kurulan KRT TV, ilk olarak kültürel yayınlara odaklanmış ancak daha sonrasında yayın politikasında değişikliğe giderek gündemine belirlemeye başlamıştır.

KRT TV yayınında son dönemde yaşanan sorunlar izleyenleri adeta bıktırdı. Çok sayıda izleyici bu duruma büyük bir tepki gösterirken kanalın Digiturk platformu ile sorun yaşadığı ortaya çıktı. Kanalda zaman zaman ortaya çıkan yayın aksaklıkları çözülecek gibi durmazken sosyal medya platformunda kısa bir süre önce bir açıklama yapılmak durumunda kalındı.

KRT TV, Digiturk platformundan ayrılarak Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapmaya başladığı gündem bu yana sorun yaşamaya devam etmektedir. Kanal, Türksat 4A'da yayın kopmaları yaşamayı sürdürmektedir.

KRT TV'den yapılan açıklamada, "KRT, bu ayın başında Turksat 4A uydusuna geçiş yapmıştı... Digiturk, geçiş sonrası KRT kanalını izleyemeyen aboneleri için bu gece güncelleme yapacağını duyurdu.

Bu ayın başında Turksat 4A uydusuna geçiş yapan KRT'yi Digiturk'ten izleyemeyenler için güncelleme geliyor. Digiturk bu gece KRT için bir güncelleme yapacağını duyurdu.

Ancak siz bu güncellemeyi beklemeden Digiturk kolay kurulum menüsünden güncelleme yaparak bizi izlemeye devam edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

KRT TV'nin Türksat 4A uydusuna geçiş yapmasının hemen sonrasında kanalın yeni frekans bilgileri büyük bir merak konusu haline geldi. KRT'nin Türksat uydusundaki güncel frekansı "298 MHz 256 QAM" olarak kaydedildi.