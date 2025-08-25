25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Kristjan Asslani Torino'da

Torino, Inter oyuncusu Kristjan Asslani'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 25 Ağustos 2025 13:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: torinofc.it/
Torino, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala önemli bir transfer hamlesine imza attı.

İtalyan ekibi, Inter'de top koşturan Kristjan Asslani'yi satın alma opsiyonu ile birlikte bir yıllığına kiraladı.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Arnavut oyuncu bugüne kadar Empoli ve Inter formalarını terletti.

PERFORMANSI

Asslani geçtiğimiz sezonda 39 maça çıktı ve 3 gol 3 asistlik katkıda bulundu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
