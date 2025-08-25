Kristjan Asslani Torino'da

Torino, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala önemli bir transfer hamlesine imza attı.
İtalyan ekibi, Inter'de top koşturan Kristjan Asslani'yi satın alma opsiyonu ile birlikte bir yıllığına kiraladı.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Arnavut oyuncu bugüne kadar Empoli ve Inter formalarını terletti.
PERFORMANSI
Asslani geçtiğimiz sezonda 39 maça çıktı ve 3 gol 3 asistlik katkıda bulundu.
