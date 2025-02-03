Haber Tarihi: 03 Şubat 2025 05:04 - Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 05:04

Kripto Paralar, Coinler, Altcoinler Neden Düştü, Düşüyor?

Trump'ın tarifelerinin pazartesi günü yürürlüğe girmesiyle küresel piyasalar oynaklığa hazırlanıyor ancak bazıları kripto paralarla ilgili endişelerin abartılı olduğunu söylüyor. Peki, kripto paralar, altcoinler, coinler neden düştü, düşüyor?

Kripto Paralar, Coinler, Altcoinler Neden Düştü, Düşüyor?
Abone Ol
Kripto paralarda Fed üyelerinin 2025 yılı için daha önceki dört faiz indirimi öngörülerini ikiye düşürmeleri ve Fed başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından başlayan düşüş sürüyor. Dün 106 bin doların üzerinde işlem gören Bitcoin, bugün 100 bin doların da altına geriledi ve 91 bin 900 dolara indi.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜYOR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü yaptığı gümrük vergisi duyurusunun ardından ABD hisse senedi vadeli işlemlerinin düşmesi ve büyük çaplı kripto para tasfiyelerinin tetiklenmesinin ardından küresel piyasalar çalkantılı bir hafta geçiriyor. Bu durum, uzun vadede yüksek faiz oranlarına ilişkin endişelerin derinleştiğini gösteriyor.

Dow vadeli işlemleri Pazar günü geç saatlerde %1,2 düştü, S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri ise Trump'ın Meksika ve Kanada mallarına %25 ve Çin ithalatlarına %10 vergiler getirmesinin ardından sırasıyla %1,9 ve %2,7 düştü . Bunların Pazartesi günü 12:01 EST'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum sırasıyla %5 ve %10 düşerken, Dogecoin ve XRP ise %19'luk düşüş yaşadı.

7/24 işlem gören kripto piyasaları, daha geniş piyasa duyarlılığının erken göstergeleri haline geldi. Vadeli işlem piyasaları ve kripto genelindeki düşüş, yatırımcıların Pazartesi günü ABD piyasaları açıldığında önemli bir türbülans beklediğini gösteriyor.
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kripto Paralar, Coinler, Altcoinler Neden Düştü, Düşüyor? Gündem Kripto Paralar, Coinler, Altcoinler Neden Düştü, Düşüyor?
Bitcoin (BTC) Neden Düştü, Düşüyor? 3 Şubat 2025 Gündem Bitcoin (BTC) Neden Düştü, Düşüyor? 3 Şubat 2025
Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir? Genel Haber Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir?
Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Genel Haber Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL?
Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri Genel Haber Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri
Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır? Genel Haber Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır?
Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı Genel Haber Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı
Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt nasıl anlatılır? Genel Haber Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt nasıl anlatılır?
Kravat nasıl bağlanır? En kolay kravat bağlama yöntemi Genel Haber Kravat nasıl bağlanır? En kolay kravat bağlama yöntemi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İngiltere'yi karıştıran transfer: Kevin Danso!
2
Çaykur Rizespor'dan flaş paylaşım: "Bitti"
3
Galatasaray, Zaniolo için anlaştı!
4
Galatasaray'dan transfer açıklaması: Ayrılık
5
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş tepki: "Gideceksiniz!"
6
Rizespor Başkan Vekili Adnan Er: "Sahadan çekilebilirdik!"
7
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında hakeme itirazlar

SON HABERLER