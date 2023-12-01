Kopenhag Stadyumu suni çim mi? (Parken Stadyumu)

Kopenhag, Danimarka'nın canlı başkenti ve sporun önemli merkezlerinden biridir. Şehir, futbol tutkunlarının uğrak noktalarından biri olan Parken Stadyumu'na ev sahipliği yapar. Parken Stadyumu, resmi adıyla "Telia Parken", uluslararası spor etkinliklerinin ve çeşitli organizasyonların gerçekleştirildiği, modern ve heyecan verici bir mekandır. Peki Kopenhag Stadyumu suni çim mi? Detaylar haberimizde...Kopenhag Stadyumu suni çimdir. Sahanın boyutları 105 x 68 metredir ve suni çim yüzeyi, FIFA 2 Yıldız sertifikalı ve UEFA tarafından onaylıdır. Bu, sahanın en yüksek uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir. Parken Stadyumu, suni çim sahalıdır. Sahanın boyutları 105 x 68 metredir. Stadyumun çatısı kapalıdır. Bu sayede, stadyumda her koşulda maç oynanabilmektedir.Parken Stadyumu, Danimarka millî futbol takımının da iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Stadyum, aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına da ev sahipliği yapmaktadır.Suni çim, doğal çimden daha az bakım gerektirir ve daha uzun süre dayanabilir. Ayrıca, doğal çimde karşılaşılabilecek bazı sorunları, örneğin hava koşullarına bağlı olarak değişen saha koşulları veya çim hastalıklarını da ortadan kaldırır.