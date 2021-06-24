Konyaspor'dan yabancı kuralı sonrası planlara revize

TFF'nin yeni yabancı kuralı kararını açıklamasının ardından Konyaspor'da kadro mühendisliği planı revize edildi

, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'dan yabancı kuralı sonrası planlara revize
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24 Haziran 2021 14:37
Şimdiye kadar yabancı oyuncu transferi yapmayan Kartal'da bazı oyuncularla yollar ayrılması bekleniyor. Teknik direktör İlhan Palut'un raporuna göre hareket eden yeşil-beyazlılarda Erdon Daci'nin kirlanması gündemde..

Bonservis bedeli beklenen Kravets ve Miya'da ise gelecek transfer teklifleri değerlendirmeye alınacak.Transferin sessiz takımı Konyaspor, kadrosuna şu ana kadar kimseyi kaatmadı. Operasyonu sürdüren Konyaspor'da gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

Konyaspor yönetimi, TFF'nin yabancı kuralı sonrası bazı oyuncularla yollarını ayıracak.

DACİ KİRALIK LİSTESİNDE

Yeşil-beyazlıların büyük beklentilele transfer ettiği ancak bir türlü istenilen çıkışı yapamayayn Erdon Daci'nin kiralanması için çalışmalara sürüyor. [Konya Postası]


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