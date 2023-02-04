Konsolosluklar neden kapanıyor? Konsolosluklar neden kapandı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İstanbul'daki Britanya, Hollanda ve Almanya başkonsoloslukları 'güvenlik' gerekçesiyle geçici olarak kapandı. Konsolosluklara vize ve benzeri işlemler için randevu alan vatandaşları randevuları iptal edildi. Konsolosluklar olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle bir süre kapalı kalacak. Peki, konsolosluklar neden kapandı, neden kapanıyor?İsveç'te 21 Ocak'ta aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kuran yakmasına izin verilmesi Türkiye'de tepkilere yol açmıştı. Paludan, İsveç'ten sonra 27 Ocak'ta da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran yakarken, Danimarka'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.Almanya Başkonsolosluğu'nun Instagram açıklamasında konsolosluğun 'güvenlik' gerekçesiyle 1 Şubat için kapalı kalacağı, vize ve pasaport işlemlerinin iptal edildiği kaydedildi.Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde de İsveç, Danimarka ve Hollanda'daki Kuran yakma olayları hatırlatılıp 'Batı karşıtı duyguların uyanabileceği ve protestoların olabileceğini' belirtildi.Açıklamada 'İstanbul başta olmak üzere Batılı hedeflere, diplomatik temsilciliklere ve ibadethanelere saldırı tehdidinin arttığı' yazılarak şunlar dendi: "Bu tehdit göz önünde bulundurularak İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak halka kapatılacaktır. Başkonsolosluğun (konsolosluk) hizmetleri şu anda fiziki olarak sağlanmamaktadır."Britanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da şunlar yazıldı: "Şu anda, İstanbul'da Batılıların uğrak yeri olan kiliseler, sinagoglar, büyükelçilikler/konsolosluklar ve diğer yerlere yönelik artan bir terör saldırısı tehdidi bulunmaktadır. Britanya'nın İstanbul başkonsolosluğu şu anda tedbir amaçlı ziyarete açık değil. Türk yetkililer araştırıyor. Dikkatli davranmalı ve yerel güvenlik yetkililerinin tavsiyelerine uymalı, basında çıkan haberleri takip etmeli ve bu seyahat tavsiyelerini takip etmelisiniz."ABD, Fransa ve Almanya büyükelçilikleri, başta İstanbul olmak üzere Türkiye için yüksek terör riski uyarısı yayınlayarak vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durma ve dikkatli olma çağrısı yapmıştı.Üç ülkenin açıklamasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayınlamıştı.