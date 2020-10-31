Kokoskov: 'İyi olan tek şey maçı kazanmamızdı'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Igor Kokoskov, Tofaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Başantrenör Igor Kokoskov şu şekilde konuştu:



" Çok üzücü günler yaşıyoruz. Öncelikle İzmir'de hayatını kaybedenler ve onların yakınları için en içten başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Türkiye için çok zor bir gün olduğunu biliyorum ve tüm dualarımı Türk halkıyla paylaşıyorum. Ayrıca büyük üzüntü duymamızın bir başka nedeni de Fenerbahçe Ailesi'nin bir parçası olan Dilay Kemer'i kaybetmek oldu. Başsağlığı dileklerimizi ve dualarımızı onun ailesine de göndermek istiyorum. Maalesef üzüntü nedenlerimiz bunlarla da sınırlı kalmadı. Takımımızın değerli bir parçası Kenan Sipahi'nin de babasını kaybettiği haberini aldık. Bu nedenlerden dolayı çok üzücü ve zor bir dönem yaşıyoruz. Böyle bir günde basketbolu konuşmak ve basketbolu hatırlamak kolay değil. Ama bizim için zorlu bir yolculuğun ardından sert bir maç oldu. Bence duygusal ve fiziksel olarak biraz yorgunduk. Karşılaşmaya iyi başlamadık. Ancak belli anlarda daha akıllı olup oyunu koparabilmek için doğru kararlar verebilmeliydik. Bu akşam Tofaş da kazanabilirdi. İyi basketbol oynadılar, önemli şutları soktular. Maç içinde birlikte kaldılar, sertlik koydular. Tofaş'ı da ortaya koydukları performanstan ötürü kutluyorum. Bu akşam iyi olan şey kazanmamızdı. Şimdi önümüzdeki karşılaşmaya hazırlanacağız. "