Fenerbahçe yönetimi, takımı geçici olarak emanet ettiği Erwin Koeman'la sürekli fikir alışverişinde bulunuyor. İkili görüşmelerde, şimdiye kadar neyin yanlış ya da eksik yapıldığı, bundan sonra ne gibi adımlar atılabileceği konuları üzerinde karşılıklı görüşler paylaşılıyor.Alınacak sonuçlara göre en azından devre arasına kadar kendisiyle devam edilmesi gündemde olan Koeman'ın, yönetime takım hakkında detaylı bir rapor sunduğu öğrenildi. Başkan Ali Koç'un teknik bilgisine çok inandığı tecrübeli çalıştırıcının, raporunda altını çizdiği, "" sözleri gelecek adına umut verdi.Puan cetvelindeki konumlarının aksine iyi bir kadroya sahip olduklarını raporunda aktaran Hollandalı çalıştırıcının, "" ifadelerini kullandığı belirtildi.Derbide oynattığı futbol umut veren Koeman'ın kaderi, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarındaki sonuçlara bağlı. Anderlecht maçının hazırlıklarına ara vermeyen Kanarya, dünkü idmanda hücum ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Erwin Koeman, dar alanda gerçekleştirilen ofansif organizasyonlarda futbolcularını sık sık uyardı.Çift kale maçlarda maçın taktiği denendi.