Fenerbahçe yönetimi, takımı geçici olarak emanet ettiği Erwin Koeman'la sürekli fikir alışverişinde bulunuyor. İkili görüşmelerde, şimdiye kadar neyin yanlış ya da eksik yapıldığı, bundan sonra ne gibi adımlar atılabileceği konuları üzerinde karşılıklı görüşler paylaşılıyor.
KOEMAN'DAN YÖNETİMİ UMUTLANDIRAN RAPOR
Alınacak sonuçlara göre en azından devre arasına kadar kendisiyle devam edilmesi gündemde olan Koeman'ın, yönetime takım hakkında detaylı bir rapor sunduğu öğrenildi. Başkan Ali Koç'un teknik bilgisine çok inandığı tecrübeli çalıştırıcının, raporunda altını çizdiği, "Her şeye rağmen yarışın içine girebiliriz" sözleri gelecek adına umut verdi.
Puan cetvelindeki konumlarının aksine iyi bir kadroya sahip olduklarını raporunda aktaran Hollandalı çalıştırıcının, "Bu takım toparlanıp lige ağırlığını koyacaktır, bundan eminim. Sadece birkaç maç üst üste kazanmaya ve belki de biraz şansa ihtiyacımız var. Galibiyet serisi özgüvenimiz yükseklere çekecektir" ifadelerini kullandığı belirtildi.
KADERİ İKİ MAÇA BAĞLI!
Derbide oynattığı futbol umut veren Koeman'ın kaderi, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarındaki sonuçlara bağlı. Anderlecht maçının hazırlıklarına ara vermeyen Kanarya, dünkü idmanda hücum ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Erwin Koeman, dar alanda gerçekleştirilen ofansif organizasyonlarda futbolcularını sık sık uyardı.Çift kale maçlarda maçın taktiği denendi.
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KOEMAN'DAN YÖNETİMİ UMUTLANDIRAN RAPOR
Alınacak sonuçlara göre en azından devre arasına kadar kendisiyle devam edilmesi gündemde olan Koeman'ın, yönetime takım hakkında detaylı bir rapor sunduğu öğrenildi. Başkan Ali Koç'un teknik bilgisine çok inandığı tecrübeli çalıştırıcının, raporunda altını çizdiği, "Her şeye rağmen yarışın içine girebiliriz" sözleri gelecek adına umut verdi.
Puan cetvelindeki konumlarının aksine iyi bir kadroya sahip olduklarını raporunda aktaran Hollandalı çalıştırıcının, "Bu takım toparlanıp lige ağırlığını koyacaktır, bundan eminim. Sadece birkaç maç üst üste kazanmaya ve belki de biraz şansa ihtiyacımız var. Galibiyet serisi özgüvenimiz yükseklere çekecektir" ifadelerini kullandığı belirtildi.
KADERİ İKİ MAÇA BAĞLI!
Derbide oynattığı futbol umut veren Koeman'ın kaderi, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarındaki sonuçlara bağlı. Anderlecht maçının hazırlıklarına ara vermeyen Kanarya, dünkü idmanda hücum ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Erwin Koeman, dar alanda gerçekleştirilen ofansif organizasyonlarda futbolcularını sık sık uyardı.Çift kale maçlarda maçın taktiği denendi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın