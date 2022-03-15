Klopp'tan Salah'ın menajerine cevap!

Livepool'ta teknik direktör Jürgen Klopp, Muhammed Salah'ın menajeri Abbas Issa için açıklamada bulundu.



Alman teknik adam, düzenlediği basın toplantısında Issa'nın kendisi için ağlama emojili tweet atmasının sorulması üzerine, "Ben Twitter'da değilim, Twitter'da olmamak için başka iyi bir neden" dedi.



Başarılı antrenör ayrıca, Salah için yaptığı açıklamalarda, tuzağa düştüğünü söyledi ve, "Medya beni tuzağa düşürdü ve manşetler oluşturdum. Basın toplantılarında en son yapmak isteyeceğim şey, manşet vermek" diye konuştu.



Klopp, son olarak Salah ve kulüp arasındaki görüşmeler için, "Her şey çok güzel, endişeli değilim. Belirleyici taraflar temas halinde" diye konuştu.



NE OLMUŞTU?



Klopp, geçen hafta yaptığı açıklamada, kulübün Salah için en iyisini yaptığını ve bundan sonra kararın Mısırlı yıldıza ait olduğunu söylemişti. Yıldız futbolcunun menajeri Abbas Issa ise bu açıklamalarından ağlama emojili bir paylaşım yapmıştı.





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