Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlayacak? 2024

NOW ekranlarının beğenilen dizisi "Kızıl Goncalar" yeni sezonuna büyük bir merakla beklenen bir tarihte başlamaya hazırlanıyor.



KIZIL GONCALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunun ilk bölümü 30 Eylül Pazartesi günü başlayacak.



Dizinin yapımcıları ve ekibi, yeni sezonda izleyicilere sürükleyici bir hikaye ve taze gelişmeler sunmak için hazırlıklarını tamamlamış durumda.



KIZIL GONCALAR'IN KONUSU VE OYUNCULARI



"Kızıl Goncalar" seküler bir hayat tarzını benimseyen Levent (Özcan Deniz) ile muhafazakar bir tarikatın üyesi olan Meryem (Özgü Namal) arasındaki çatışmayı ve karşılaşmayı konu alıyor.



Dizide, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen, çocuklarına olan bağlılıkları ile anneliğin ve babalığın birleştirici gücü vurgulanıyor.



Dizinin oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Türek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş ve Esma Yılmaz gibi yetenekli ve çok önemli isimler yer alıyor.



KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?



Dizinin son bölümünde, Cüneyd'in babası Vahit'in ani dönüşü büyük sürpriz oldu. Bu beklenmedik olay, Cüneyd'i derinden etkiledi. Mira, Naim'in söylediklerinin doğruluğunu kesin olarak kanıtlamaya çalışırken, Levent ve Beste'ye olanları açıklamaktan kaçındı.



Levent, yıllar sonra karşılaştığı Vahit'in perişan halleri ve derviş gibi görünüşü konusunda şüphelerini dile getirdi. Diğer yandan, Sadi, dergahtan ayrılma hazırlıkları yaparken, Vahit'in Cüneyd'in en zor zamanlarında bile yanında durmasını takdirle karşıladı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: