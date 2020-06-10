Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Çektiği eğlenceli videolarla ve "Ablan star bebeğim" sözlüyle tanınan 31 yaşındaki Caner Çalışır, bugün sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kerimcan Durmaz ile çektiği videolardan sonra büyük popülerlik yakalayan genç fenomenin yakın dostu Kerimcan'la küs olarak öldüğü iddiası ortaya atıldı.

10 Haziran 2020 15:01
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Ünlü sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eski dostunun ani ölümüyle yıkılan Kerimcan Durmaz ise mezarlıkta elleriyle yüzünü kapatarak gözyaşlarına boğuldu.

ARKADAŞIYLA KÜS OLARAK AYRILDI
Kerimcan Durmaz, eskiden yediği içtiği ayrı gitmeyen ancak şimdilerde küs olduğu Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Eski dostunu küs bir şekilde toprağa verdiği için büyük acılar yaşayan Kerimcan, Çalışır'ın mezarı başında gözyaşlarına boğuldu. Durmaz bir ara gözyaşlarını silerek arkadaşının mezarına su döküp dua etti. Öte yandan Caner Çalışır'ın bir arkadaşıyla mesajlaşma görüntüsü sosyal medyadan paylaşıldı. Çalışır'ın 3 gün önce ünlü bir arkadaşıyla yazışmasında yalnızlık vurgusu yapması dikkat çekiyor…

Kaynak: Sözcü

Diğer Haberler

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi 25 Temmuz'da belirlenecek Dünya Futbolu

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi 25 Temmuz'da belirlenecek
Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılacak mı? Juventus

Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılacak mı?
EURO 2020'deki 4 karşılaşma Amsterdam'da oynanacak Dünya Futbolu

EURO 2020'deki 4 karşılaşma Amsterdam'da oynanacak
Boluspor'da hedef ligde kalmak Spor Toto 1. Lig

Boluspor'da hedef ligde kalmak
Göztepe'de futbolcular ve görevlilere Kovid-19 testi Göztepe

Göztepe'de futbolcular ve görevlilere Kovid-19 testi
Ankaragücü'nde milletvekilleri için özel buluşma Ankaragücü

Ankaragücü'nde milletvekilleri için özel buluşma
Altay, sembol ismi Vahap Özaltay'ı unutmadı Spor Toto 1. Lig

Altay, sembol ismi Vahap Özaltay'ı unutmadı
Alanyaspor'dan kupa maçında hatıra bilet uygulaması Aytemiz Alanyaspor

Alanyaspor'dan kupa maçında hatıra bilet uygulaması
Avrupa'da yarıda kalan futbol heyecanı yeniden başlıyor Dünya Futbolu

Avrupa'da yarıda kalan futbol heyecanı yeniden başlıyor
Daha fazla göster
1

Avrupa'da yarıda kalan futbol heyecanı yeniden başlıyor
2

Nikaragua'da ilginç olay; koronavirüs oldu ve gönderildi
3

Stoke City'de teknik direktör Michael O'Neill koronavirüse yakalandı
4

Soyunma odasına girmek yasak!
5

Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede vaka sayısında son durum ne?
6

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı
7

Emekli aylığında alt sınır nasıl uygulanacak?
8

"D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor"
9

Türk Hava Yolları'ndan yolculara önemli uyarı!
10

Yeni istihdam kalkanı paketinin detayları belli oldu! Ücretsiz izin 3 ay daha...
yukarı ok