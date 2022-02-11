Kerem Kalafat: "Performansımdan memnunum"

Beşiktaş'ın sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat, Göztepe maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Kalafat: 'Performansımdan memnunum'
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11 Şubat 2022 01:45
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kerem Kalafat, Göztepe karşılaşmasının ardından konuştu.

İlk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan Kerem Kalafat, "Uzun zaman sonra Beşiktaş formasıyla evimde forma giydim. Performansımdan memnunum. İyi de oynadık. Kaçırdık. Biraz uzadı. İstediğimiz gibi oldu. Mutluyuz." diye konuştu.

Beşiktaş'a ara transfer döneminde geri dönen Kerem Kalafat yaptığı açıklamada "Geri döndüğüm için mutluyum. Beni geri Önder Hoca çağırdı. Ona teşekkür ediyorum. En ufak bir eksiklikte, olayda beni oynatacağını söylüyordu. Bugün gerçeği gösterdi. Çok mutlu oldum." sözlerini kullandı.

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