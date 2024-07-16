Kerem Aktürkoğlu'ndan İspanya'da kritik görüşme

Kerem Aktürkoğlu, bu hafta içerisinde Real Sociedad ile son bir transfer görüşmesi yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'ndan İspanya'da kritik görüşme
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16 Temmuz 2024 09:20
Galatasaray'ın transfer görüşmesi yapmak için izin verdiği Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad ile bir kez daha masaya oturacak.

Suudi Arabistan kulüplerinin de kadrosuna katmak istediği Milli yıldız, kariyerine şimdilik Avrupa'da devam etmenin planlarını yapıyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ NET

Galatasaray'ın ise Kerem'den 14 milyon Euro gibi bir bonservis beklentisi var.

Sociedad eğer Kerem'le anlaşırsa, Galatasaray'a 9 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar her ne kadar Kerem'e kolaylık sağlama sözü verse de bonservis pazarlıklarının da zaman alacağı tahmin ediliyor. 

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