Kerem Aktürkoğlu'ndan İspanya'da kritik görüşme

Galatasaray'ın transfer görüşmesi yapmak için izin verdiği Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad ile bir kez daha masaya oturacak.



Suudi Arabistan kulüplerinin de kadrosuna katmak istediği Milli yıldız, kariyerine şimdilik Avrupa'da devam etmenin planlarını yapıyor.



BONSERVİS BEKLENTİSİ NET



Galatasaray'ın ise Kerem'den 14 milyon Euro gibi bir bonservis beklentisi var.



Sociedad eğer Kerem'le anlaşırsa, Galatasaray'a 9 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.



Sarı-Kırmızılılar her ne kadar Kerem'e kolaylık sağlama sözü verse de bonservis pazarlıklarının da zaman alacağı tahmin ediliyor.



