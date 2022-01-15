Kayserispor inanıyor: "Her şey çok güzel olacak!"

Kayserispor Başkan Yardımcısı Gözbaşı, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası "Çok güzel futbol oynadık" ifadelerini kullandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor inanıyor: 'Her şey çok güzel olacak!'
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15 Ocak 2022 22:34
ayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçına ilişkin, "Çok güzel futbol oynadık. Özellikle güçlü rakibimiz karşısında hocamızın her hamlesi, oyuna giren her oyucumuzun katkısı çok değerliydi." dedi.

Gözbaşı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasından sonra, "Her şey çok güzel olacak, güzel günler göreceğiz." dediğini anımsattı.

Taraftarları 19 Ocak'ta sahalarında oynayacakları Medipol Başakşehir maçına davet eden, onların desteğiyle bu güzel oyunu sürdüreceklerine inandığını aktaran Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Çok güzel futbol oynadık. Özellikle güçlü rakibimiz karşısında hocamızın her hamlesi, oyuna giren her oyucumuzun katkısı çok değerliydi. Her geçen gün geleceğe yönelik umutlarımız artıyor. 11 kişi sahaya çıkıyor ve oynanan oyunu gördük. 5 maçtır mağlup olmama, üstüne koyarak gitme, bu istekli oyun... Hep birlikte bir değer var, kaynak var."

Gözbaşı, transferle ilgili bir soruyu, "11 kişi sahada neler yaptı gördük. Çok değerli hocamızın hamlelerini gördük. Tekrara gerek var mı? 11 kişi sahaya çıkabiliyorsa eksik yoktur." diye cevapladı.

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