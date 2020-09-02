Kasımpaşa, Yasin Dülger'i transfer etti

Kasımpaşa Kulübü, geçen sezon Nevşehir Belediyespor'da forma giyen Yasin Dülger'i transfer ettiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
Kasımpaşa, Yasin Dülger'i transfer etti
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02 Eylül 2020 19:22
Kasımpaşa Kulübü, geçen sezon Nevşehir Belediyespor'da forma giyen Yasin Dülger'i transfer ettiğini duyurdu. 

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Yasin Dülger'in, sağlık kontrolleri sonrasında Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

 
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