29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Karşıyaka'da Ömer Faruk bekleyişi

Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararları bekliyor.

calendar 29 Ağustos 2025 16:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka, yeni transferlerinden Ömer Faruk Sezgin konusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararları bekliyor.

Karşıyaka'nın Kütahyaspor'dan kadrosuna kattığı yıldız golcü, Ankaraspor'da oynadığı dönemde 28 Nisan 2024'teki Nazillispor maçında bahis oynadığı iddiasıyla iki takımdan çoğu futbolcu ve yöneticiyle birlikte tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirken kurulun dünkü toplantısında da bir karar çıkmadı.

Aynı zamanda o yıl Ankaraspor'la olan sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 4 ay ceza alıp Tahkim Kurulu'na itiraz eden futbolcunun bu itirazı da karara bağlanmadı. Transferde golcü arayışlarına başlayan Karşıyaka, futbolcunun durumuna göre karar verecek. Karşıyaka'da 2 sezon forma giyerek yaz döneminde takımdan ayrılan Cenk Ahmet Alkılıç ise transferde Gebzespor'a imza attı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
