Karşıyaka'da Karal çekildi, aday yok

Yönetimi istifalarla düştükten sonra 3 Aralık'taki kongrede aday çıkmayınca başkansız kalan Karşıyaka Spor Kulübünde 24 Aralık'ta yeniden toplanacak olağanüstü genel kurul öncesi aday olmak için görüşmeler yapan Mehmet Karal, beklediği sponsorluk desteğini bulamadı.

Kulübün en yüksek bütçeli şubesi basketbolun 26 yıllık ana sponsorluğundan sezon başında çekilen Yaşar Ailesi, hafta başında sponsorluğa dönmeyeceklerinin mesajını verirken, Karal'ın da görüştüğü iki firmadan olumsuz dönüş aldığı öğrenildi. Eski başkanlardan Cenk Karace ve son yönetimde 2'nci başkan olan Mustafa Karabağlı'nın desteğiyle liste oluşturmaya çalışan Mehmet Karal'ın basketbolun sponsorluk sorunu çözülmeyince geri adım attığı belirtildi.



Henüz aday bulamayan Karşıyaka'da son başkan olan İlker Ergüllü, eski başkanlardan Turgay Büyükkarcı ve Mutlu Altuğ da potanın sponsor krizi yüzünden girişim yapmadı. İzmir'in en köklü spor kulübü olan 112 yıllık Karşıyaka, bu kongrede de aday bulamazsa yönetime Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından kayyum atanması ihtimaliyle karşı karşıya kalacak. Yeşil-kırmızılılarda yönetim bulunamazsa geçici olarak bir başkan seçilip zaman kazanılarak yeniden kongreye gidilmesi de ihtimaller arasında. Geçen ay camianın önemli isimleri ve Yaşar Ailesi'nin desteğiyle maaşların ödenip dağılmasının önüne geçilen basketbol takımı ise 24 Aralık'taki kongrenin hemen ardından maaşları yatırılmazsa yine dağılma ve FIBA yaptırımı tehlikesi yaşayacak.



MÜZE GEZİLERİ BAŞLADI



Karşıyaka Spor Kulübü Divan Kurulu'nun Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize ettiği KSK Müzesi gezileri başladı. Yeşil-kırmızılı kulübün Mavişehir'deki müzesinin ilk minik ziyaretçileri Türkbirliği İlkokul öğrencileri oldu. Müze gezisinde Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Karşıyaka Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan, divan kurulu üyeleri Vehbi Moğul ve Osman Avcı ile Türkbirliği Okul Müdürü Celal Demirkol da hazır bulundu.







Öğrencilere Karşıyaka Spor Kulübü'nün tarihini takımın kalecilerinden ve müzenin kurulmasında büyük emeği olan Ekrem Güçsav ile 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türk bayrağını taşıyan milli atlet Semra Aksu anlattı. Minik öğrenciler, raflarda gördükleri kupaların hikayelerini ve Karşıyaka Spor Kulübünün nasıl kurulduğunu büyük bir heyecan ve merakla dinledi. Geleceğin Karşıyakalıları, 112 yıllık kulübün geçmişini en bilgili kişilerden öğrendi.



