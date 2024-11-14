Karşıyaka'da başkanlığa aday yok

İzmir'in 112 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka'da yönetimin üst üste gerçekleşen istifalarla düşmesinin ardından 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi henüz göreve talip çıkmazken, 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı'nın adı potansiyel başkan adayı olarak geçiyor. Kulübün önündeki tarihi borç yükü, sponsor bulunamaması, yöneticilerin bireysel olarak sorumlu tutuldukları vergi borçları, kamu alacağı taksitlendirmesi, basket ve futbol takımlarının bu ay içindeki maaş ile peşinat ödemeleri ve basketbolun Avrupa deplasmanları gibi mali engeller ise yönetime aday çıkmasını güçleştiriyor.



Sportif olarak kurduğu takımlarla futbol, basketbol ve voleybolda zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da sezon başında en yüksek bütçeli şube baskette ana sponsorun çekilmesi, ardından vergi borçlarından yöneticilerin sorumlu tutulmasıyla istifalar başlarken, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın vefatının ardından yönetim düştü. Basketbola büyük mali destek veren Nazım Torbaoğlu ve Tamer Ustaoğlu'nun Şensan'ın vefatı sonrası yönetime tepki göstererek ayrıldığı kulüp, ardından gelen istifalarla belirsizliğe büründü. 5 kişi kalan yönetimin düştüğü Kaf-Kaf'ta denetleme kurulu olağanüstü kongre tarihini 26 Kasım - 3 Aralık arası olarak belirledi.



ERGÜLLÜ ADAY DEĞİL, ESKİ BAŞKANLAR ZOR



Karşıyaka'da geçen şubat ayından beri başkanlık yapan İlker Ergüllü'nün mevcut şartlarda yeniden aday olmayı kesinlikle düşünmediği öğrenilirken, eski başkanlardan Turgay Büyükkarcı, Mutlu Altuğ ve eski basketbol şube başkanlarından Cem Karas da mevcut tabloda adaylık için girişim yapmadı. Karşıyaka'da son iki yönetimde ikinci başkan olarak görev yapan Mustafa Karabağlı'nın başkan adayı olacağı kulislerde iddia edilirken, genel kurul kararı sonrası Karabağlı'nın eski başkanlar Hasan Denizkurdu, Cenk Karace, Azat Yeşil ve Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal İşçimenler ile toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantılarda kulübün mali durumu ve kamu borçlarının gündeme geldiği belirtildi. Karabağlı, Cenk Karace'yle birlikte futbol takımının antrenmanı ve Ergene Velimeşe deplasmanına da gitmişti.



PRİMLER ÖDENDİ, MAAŞLAR BELİRSİZ



Karşıyaka'da imza yetkileri düşen yönetim, kulübün anlaşmalı bilet firmasından gelen çekle futbol takımına Muşspor galibiyetinin primi, basketbolun da bazı cari ödemelerini yaptı. Futbolun bu haftaki deplasmanını halen takıma destek olan Gökhan Şensan'ın şube yönetiminden Ayhan Gültekin karşılayacak. Ay sonunda 25 Kasım'a kadar daha önce antrenman boykotu yapan basketbol takımına 18 milyon TL maaş, futbol takımına 7 milyon TL peşinat taksiti, 1.1 milyon TL taksitlendirme ödemesi yapması, basketbolun aralık ayında Avrupa'daki iki uzak deplasmanına da kaynak bulması gereken Karşıyaka'nın önünde çok zorlu bir mali tablo bulunuyor. Kulübe aylık 4 milyon TL'den toplam 32 milyon TL'lik reklam desteği sözü veren Yaşar Ailesi'nin de basketbolun isim sponsorluğa dönmesine zor gözüyle bakılıyor. Önemli oyuncuları Şevval ve Simay'ın sakatlandığı voleybol takımı da imza yetkisi olmadığı için transfer yapamıyor.



