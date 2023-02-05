Kar nedeniyle okullar tatil olacak mı? 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Şubat ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşmeye başlarken, birçok ilçede atıştıran kar yağışı sonrası megakentte yaşayan vatandaşlar şehri beyaza bürüyecek asıl kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyordu. Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı salı gününe kadar devam edecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İBB AKOM) verilerine göre soğuk hava, kuzeyli rüzgarların 60-80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile 5-7 derece civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3 derece) gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.