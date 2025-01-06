Haber Tarihi: 06 Ocak 2025 14:48 - Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 14:48

Kar ne zaman yağacak? 2025 İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? sorusu vatandaşların gündeminde. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı beklendiği kaydedildi. Peki, Kar ne zaman yağacak? 2025 İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Kar ne zaman yağacak? 2025 İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
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İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Sorusunun yanıtı, İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu ülkeye soğuk hava ve kar yağışı gelmesi bekleniyor. İstanbul'da yaşayan birçok kişi ise, "Kar ne zaman yağacak?" sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteorolojik verilere göre 5 günlük hava durumu tahmini.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ocak 2025 tarihli hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz bölgesinde sağanak yağışlar beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli yağışlar beklenirken, Muğla çevresinde şiddetli yağış öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan bölgelerde yer yer kuvvetli eseceği belirtildi.

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İzmir, Aydın, Zonguldak ve Bartın'da kuvvetli, Muğla'da yer yer şiddetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ riski bulunuyor. Ayrıca buzlanma ve don nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor
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