Kalidou Koulibaly için Manchester City'den gelen 75 milyon euro'luk teklifi kabul etmeye hazırlanan Napoli, Senegalli stoperin yerine Jason Denayer'i transfer listesinin ilk sırasına yazdı.



L'Equipe'te yer alan habere göre; Napoli, Jason Denayer için Olimpik Lyon'dan menajerler aracılığıyla bilgi istedi. Lyon tarafı ise Belçikalı stoper Jason Denayer için 30 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini ve bu fiyatın altındaki bir rakamı görüşmeyeceklerini İtalyan ekibine iletti.



Napoli'nin Kalidou Koulibaly'i 75 milyon euro'ya sattıktan sonra Jason Denayer için resmi teklifini yapacağı ve pazarlıklar için Lyon ile görüşeceği bilgisi verildi.



2015/16 ve 2017/18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jason Denayer, 2018 yazında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a transfer olan 25 yaşındaki Jason Denayer, Lyon formasıyla 87 maça çıktı.



