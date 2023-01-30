Haber Tarihi: 30 Ocak 2023 11:46 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 11:46

Kadir Ezildi anneannesi vefat mı etti? Kadir Ezildi anneannesi öldü mü, neden öldü?

Kadir Ezildi anneannesi vefat mı, neden öldü soruları gündeme düştü. Fox Tv ekranlarının en seilen programlarından biri olan 'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi anneannesini vefat ettiği iddia edildi. Peki Kadir Ezildi anneannesi vefat mı etti? Kadir Ezildi anneannesi öldü mü, neden öldü?

Kadir Ezildi anneannesi vefat mı etti? Kadir Ezildi anneannesi öldü mü, neden öldü?
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Kadir Ezildi anneannesi vefat mı, neden öldü soruları en çok merak edilen konular arasında.  En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi büyük bir hayran kitlesine sahip. Ekranlarda samimi hareketleri ile gönülleri fetheden isimden gelene acı haberin ardından ise Kadir Ezildi anneannesi öldü mü, neden öldü? soruları aratıldı. İşte detaylar..
KADİR EZİLDİ ANNEANNESİ ÖLDÜ MÜ?

Ekranların sevilen ismi Kadir Ezildi'nin anneannesi olan Gülhanım Kaplan'ın vefat haberi geldi. Kadir Ezildi, sevenlerine haberi İnstagram üzerinden duyurdu.
"Yılın son akşamında buraya bırakacağım benim ve bizim için çok özel bir video var ;

Bir evde geçen öyle bir hayat düşünün ki en başından en sonuna geçen zaman diliminde acısıyla , tatlısıyla , geçirdiğim içinde büyüdüğüm olgunlaştığım ev , her odasında geçirdiğim onca hatıra , baktığım da her döktüğüm gözyaşının ve kahkahanın bu kadar anlamlı ve özel olması 22 yılın en büyük hediyesi ve bir o kadar büyük , bir ayrılıktan ziyade yeni bir başlangıç tüm yaşanmışlıklarımı burada bırakıp yeni bir sayfa için hazırım ! bana kazandırdığı insanlarla Yoluma devam edecegim ve en güzelide kocaman bir aileye sahip oldum sizler sayesin de yeni sayfaları daha güzel anılarla dolduracağız , biz yeterki varolalım

Ve yeni yılın hepinize bol şans bereket ve huzur getirmesini diliyorum"

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